ЗеПорушення

52

Всього порушень

17

Днів без порушень
21:03 Том Круз з’явився на публіці з партнеркою по стрічці «Місія нездійсненна», – фото
20:35 Прикордонні собаки вперше стануть учасниками параду до Дня Незалежності України
20:27 На співачку Дуа Ліпу подали в суд через власну світлину в Instagram
19:56 ЄС спрямує до Литви вертольоти через потік білоруських мігрантів
19:37 В УЄФА розглянуть розширення Євро до 32 команд
19:14 Вибори у Молдові відбулися, – ЦВК країни
18:57 Папа Римський вперше з’явився на публіці після операції
18:53 ДФС та СБУ перевірили мережу АЗС Glusco в 15 регіонах України
18:36 На Закарпатті оголосили загрозу сходження селевих потоків і підтоплення
18:28 Підтримала Melovin: солістка гурту KAZKA здійснила камінґ-аут
17:37 Єлизавета II звернулася до футболістів збірної Англії перед фіналом Євро-2020
17:24 Президента Гаїті катували перед вбивством, – влада
16:26 «Є декілька проблем»: Кузін розповів, коли вакцина Johnson&Johnson з’явиться в Україні
15:18 Брітні Спірс хоче найняти відомого адвоката, щоб звільнитися від опікунства
14:51 Adidas анонсував бездротові навушники, які не потрібно заряджати
14:43 У Німеччині оголосили надзвичайний стан через хакерську атаку на місцеву адміністрацію
14:22 Аргентина стала чемпіоном Південної Америки з футболу, – відео
13:57 На Atlas Weekend російський гурт Wildways заспівав пісню «Put in»: у соцмережах обурилися
13:55 Бельгія визнала COVID-вакцину Covishield, яку використовують в Україні
12:43 «Найміцніше рукостискання в Європі»: репер Серьога потиснув руку Лукашенку, – відео
12:29 У Молдові проходять дострокові вибори до парламенту
11:30 Дастін Пуар’є переміг Конора МакГрегора: ірландець зламав ногу, – відео
10:47 Екстремальна спека «підсмажила» молюсків на пляжах Західної Канади
09:48 Вдова президента Гаїті розповіла, як вбивці «зрешетили» її чоловіка
09:19 Англія – Італія: де і коли дивитися фінал Євро-2020
08:50 Кетрін Зета-Джонс опублікувала серію романтичних селфі із Майклом Дугласом
08:23 В Україні за минулу добу зафіксовано 290 нових випадків COVID-19
07:57 У Бельгії померла літня жінка, заражена двома штамами COVID-19
07:30 11 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:22 11 липня в Україні прогнозується спека до +33°C
02:36 Сестра Брітні Спірс написала мемуари, які збирається випустити на початку 2022 року
01:32 У Флориді триметровий алігатор загриз цуценя, яке бігало на березі озера
01:16 В Японії рятувальники продовжують шукати загиблих внаслідок зсуву: фото

Том Круз з’явився на публіці з партнеркою по стрічці «Місія нездійсненна», – фото

Голлівудський актор Том Круз відвідав жіночий фінал Вімблдону в Лондоні. Компанію йому склала 39-річна актриса Гейлі Етвелл, з якою вони разом працюють над сьомою частиною фільму “Місія нездійсненна”.

Неділя, 11 липня 2021, 21:03

Фото: Reuters

Про це повідомляє журнал Hello!

Зазначимо, що Етвелл молодша за Круза на 20 років. За даними видання, акторка стала першим серйозним захопленням Тома після його розриву з Кеті Холмс у 2012 році.

Актори разом відвідали гру австралійки Ешлі Барті та чешки Кароліни Плишкової.

Фото: Reuters

Після гри знаменитих акторів бачили на вулицях Лондона. Вони прогулювалися, тримаючи один одного за руку.

Чутки про роман Круза та Етвелл ходять ще з минулого року. Однак зірки не поспішають підтверджувати або спростовувати їх. Наразі вони ретельно приховують приватне життя.

  • Раніше повідомлялося, що популярний голлівудський актор Том Круз виставив на продаж свій розкішний гірський маєток у Колорадо, США. Він планує отримати за нього 39,5 млн доларів.
Теги: Том Круз, Гейлі Етвелл

Читати #Букви у Telegram і у Facebook