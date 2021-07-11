Том Круз з’явився на публіці з партнеркою по стрічці «Місія нездійсненна», – фото

Голлівудський актор Том Круз відвідав жіночий фінал Вімблдону в Лондоні. Компанію йому склала 39-річна актриса Гейлі Етвелл, з якою вони разом працюють над сьомою частиною фільму “Місія нездійсненна”.

Про це повідомляє журнал Hello!

Зазначимо, що Етвелл молодша за Круза на 20 років. За даними видання, акторка стала першим серйозним захопленням Тома після його розриву з Кеті Холмс у 2012 році.

Актори разом відвідали гру австралійки Ешлі Барті та чешки Кароліни Плишкової.

Після гри знаменитих акторів бачили на вулицях Лондона. Вони прогулювалися, тримаючи один одного за руку.

Чутки про роман Круза та Етвелл ходять ще з минулого року. Однак зірки не поспішають підтверджувати або спростовувати їх. Наразі вони ретельно приховують приватне життя.