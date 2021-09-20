У Лос-Анджелесі в ніч на 20 вересня відбулася 73-тя церемонія вручення телевізійної премії "Еммі".

Про це повідомляє The Guardian.

Найбільше нагород “Еммі” зібрав драматичний серіал “Корона” про життя британської монаршої родини.

“Еммі” за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі отримав Джош О’Коннор, за жіночу – Олівія Колман.

Нагороди отримали й актори “Корони” другого плану Джилліан Андерсон та Тобайас Мензіс. Також “Еммі” отримали сценарист Пітер Морган та режисерка Джессіка Хоббс.

Кращим комедійним серіалом визнано “Тед Лассо”.

Нагороду у номінації “Кращий мінісеріал” отримав “Хід королеви”.

Премію за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі отримала Джин Смарт (“Хитрощі”), а за чоловічу – Джейсон Судейкіс із серіалу “Тед Лассо”.

Нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі отримала Кейт Вінслет (“Мейр з Істтауна”), у чоловічій категорії – Юан Мак-Грегор (“Голстон”).

ДОВІДКА. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна нагорода. Телевізійний аналог премії “Оскар”. Першу статуетку була вручено 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі. Назва “Еммі” походить від слова “immy” (так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах). Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною – телебачення як мистецтво.