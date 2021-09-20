Про це повідомляє The Guardian.
Найбільше нагород “Еммі” зібрав драматичний серіал “Корона” про життя британської монаршої родини.
“Еммі” за найкращу чоловічу роль у драматичному телесеріалі отримав Джош О’Коннор, за жіночу – Олівія Колман.
Нагороди отримали й актори “Корони” другого плану Джилліан Андерсон та Тобайас Мензіс. Також “Еммі” отримали сценарист Пітер Морган та режисерка Джессіка Хоббс.
Кращим комедійним серіалом визнано “Тед Лассо”.
Нагороду у номінації “Кращий мінісеріал” отримав “Хід королеви”.
Премію за найкращу жіночу роль у комедійному серіалі отримала Джин Смарт (“Хитрощі”), а за чоловічу – Джейсон Судейкіс із серіалу “Тед Лассо”.
Нагороду за найкращу жіночу роль у мінісеріалі отримала Кейт Вінслет (“Мейр з Істтауна”), у чоловічій категорії – Юан Мак-Грегор (“Голстон”).
ДОВІДКА. “Еммі” (Emmy Award) – американська телевізійна нагорода. Телевізійний аналог премії “Оскар”. Першу статуетку була вручено 25 січня 1949 року в Голлівудському спортивному клубі. Назва “Еммі” походить від слова “immy” (так називалася катодна трубка в перших телевізійних камерах). Атом, який тримає в руках жінка, символізує телебачення як науку, а крила за її спиною – телебачення як мистецтво.
- Раніше повідомляли, що 73-тя церемонія вручення американської телевізійної премії “Еммі” цього року пройде просто неба, а не в Microsoft Theatre через ситуацію з коронавірусом COVID-19.