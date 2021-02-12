В HBO Max, який працює над перезапуском серіалу "Секс і місто" розповіли, про що буде нова версія і як обіграють відсутність однієї з головних героїнь.

Про це йшлося в інтерв’ю TVLine головного керівника контенту HBO Max Кейсі Блойса.

Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у зніманні продовження серіалу.

Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.

Кейсі Блойс переконує, що команда не має на меті переробити старий серіал.

“Автори не намагаються розповісти, як персонажі заново переживають свої 30 років. Це значною мірою є історією про жінок віком 50 років, які мають справу з речами, з якими люди мають справи у цьому віці”, — каже він.

Блойс натякнув, що відсутність Саманти можуть обіграти так, ніби дружні стосунки між героїнями просто перервалися з часом.

“Так само, як у реальному житті, люди з’являються у вашому житті, люди йдуть. Дружба згасає, і починається нова дружба”, — сказав він. “Вони намагаються правдиво розповісти історію про те, як це бути жінкою віком 50 років з Нью-Йорка. Так що все має здаватися органічним. І друзі, які у вас є, коли вам 30, можуть зникнути, коли вам буде 50”, — додав він.

Про що серіал

“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Загалом було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.

Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.

Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушувалися питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві й багато інших.

Серіал заснований на однойменній книзі журналістки й письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.

Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство BBC, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про своє кохання й сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).

Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.

Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.

Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 роки.

Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород та номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.