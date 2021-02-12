Про це йшлося в інтерв’ю TVLine головного керівника контенту HBO Max Кейсі Блойса.
Як відомо, стрімінговий сервіс HBO Max перезапускає культовий серіал “Секс і місто”. Однак на фільмування погодилися не всі актори. Кім Кеттролл, яка зіграла Саманту Джонс, не братиме участі у зніманні продовження серіалу.
Причин HBO не повідомляла, однак відомо, що у Кеттролл останніми роками були напружені стосунки з командою шоу, зокрема з Сарою Джессікою Паркер, інформує агентство BBC. Так, у 2017 році Кеттролл заявила, що “ніколи не дружила” зі своїми колегами по серіалу. Вона повідомила про “токсичні стосунки” і відмовилася від участі в третьому фільмі “Секс і місто”.
Кейсі Блойс переконує, що команда не має на меті переробити старий серіал.
“Автори не намагаються розповісти, як персонажі заново переживають свої 30 років. Це значною мірою є історією про жінок віком 50 років, які мають справу з речами, з якими люди мають справи у цьому віці”, — каже він.
Блойс натякнув, що відсутність Саманти можуть обіграти так, ніби дружні стосунки між героїнями просто перервалися з часом.
“Так само, як у реальному житті, люди з’являються у вашому житті, люди йдуть. Дружба згасає, і починається нова дружба”, — сказав він.
“Вони намагаються правдиво розповісти історію про те, як це бути жінкою віком 50 років з Нью-Йорка. Так що все має здаватися органічним. І друзі, які у вас є, коли вам 30, можуть зникнути, коли вам буде 50”, — додав він.
Про що серіал
“Секс і місто” – американський комедійно-драматичний телесеріал каналу HBO, створений Дарреном Старом. Епізоди виходили в ефір з 6 червня 1998 по 22 лютого 2004 рр. Загалом було знято 94 епізоди в складі шести телевізійних сезонів.
Потім за його мотивами зняли два повнометражні фільми, що вийшли у 2008 і 2010 роках.
Дія серіалу розгортається в Нью-Йорку і розповідає про життя чотирьох подруг у віці “за 30”. Вони вільно обговорюють питання сексу, кохання й кар’єри. У серіалі порушувалися питання безпечного сексу, сексуальної орієнтації, безладних зв’язків, фемінізму, ролі жінки в сучасному суспільстві й багато інших.
Серіал заснований на однойменній книзі журналістки й письменниці Кендес Бушнелл. Основний склад протягом усього серіалу залишався незмінним: Сара Джессіка Паркер, Кім Кеттролл, Крістін Девіс і Синтія Ніксон.
Серіал став улюбленим для мільйонів шанувальників по всьому світу. Як зазначає агентство BBC, коли “Секс і місто” вперше з’явився на телевізійних екранах, його сприйняли як революційний: чотири жінки відверто говорять про своє кохання й сексуальне життя (не кажучи вже про самі сексуальні сцени).
Мода була надзвичайно впливовою частиною серіалу: балетна пачка, яку носила Сара Джессіка Паркер, в поєднанні з шубою і підборами, була описана як “ансамбль, багатий культурним резонансом”.
Серіал бив рекорди рейтингів: фінал у 2004 році в США подивилися 10,6 млн глядачів.
Серіал був найпопулярнішим у віковій групі 18-34 роки.
Він отримав позитивні відгуки критиків і безліч нагород та номінацій на престижні премії: серед них 7 премій “Еммі”, 8 премій “Золотий глобус” і 11 премій Гільдії кіноакторів.
- Раніше зірка серіалу “Секс і місто” Кім Кеттролл, у якої за загадкових обставин помер рідний брат Кріс, висловила свої слова подяки всім шанувальникам, однак різко висловилася щодо підтримки її ексколежанки за серіалом Сари Джессіки Паркер.