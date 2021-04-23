Американська супермодель Кендалл Дженнер звернулась в суд після того, як на територію її будинку у Беверлі-Хіллз проник невідомий чоловік та намагався оголитися у басейні.

Про це повідомляє американське видання TMZ.

Зазначається, що чоловік проник на територію вілли, почав стукати по вікнах та дверях, викрикуючи ім’я Кендалл. Потім він заліз у басейн та спробував оголитися. Йому завадила охорона, яка й передала чоловіка поліціянтам.

Суд вивчив усі деталі справи та наказав 27-річному чоловікові Шакуану Кінгу триматися на відстані 100 метрів від Кендалл протягом наступних 5 років. Крім того, ці обмеження також стосуються Кріс і Кайлі Дженнер, які також були у будинку в момент проникнення.

Кінг не може контактувати з трьома жінками прямо чи опосередковано, будь-яким способом та формою. Він також не може підходити до їхніх будинків, робочих місць та транспортних засобів.