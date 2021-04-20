Англійський інді-поп-гурт Blossoms планує організувати в Ліверпулі концерт, на якому глядачі не будуть дотримуватися соціальної дистанції.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Зокрема, 2 травня планується зібрати 5000 осіб. Єдиною умовою для відвідування концерту є негативний тест на коронавірус.

Відвідувачі також повинні будуть пройти тест після концерту і надати контактні дані в NHS Test and Trace, щоб з ними можна було зв’язатися, якщо у когось з присутніх виявиться позитивний результат.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок зазначив, що концерт дозволить оцінити, чи можливе відновлення в країні масових заходів.

Крім того, в рамках цього ж пілотного проєкту планується також зібрати 4000 глядачів на півфіналі Кубка Англії між “Лестер Сіті” і “Саутгемптоном” на лондонському стадіоні “Вемблі”.