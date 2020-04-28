Про це пише Dazed.
На віллі, яку також називають Блакитним будинком, Кало провела більшу частину свого життя. Там же містяться деякі найбільш важливі роботи художниці, в тому числі “Хай живе життя” і “Фріда і кесарів розтин”.
У будинку також збереглися оригінальні меблі часів Кало, а також особисті речі, мексиканське народне мистецтво і роботи її чоловіка – Дієго Рівери.
Загалом на віртуальній виставці представлено понад 300 предметів, в тому числі одяг художниці – традиційне мексиканське плаття, блузки і яскраві спідниці.
“Відвідати” будинок художниці можна за посиланням.
- Міністерство культури та інформаційної політики України опублікувало перелік культурно-мистецьких закладів, які під час карантину працюють у режимі онлайн, а також 3D-турів, лекцій і виставок онлайн.