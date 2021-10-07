Популярна італійська блогерка та дизайнерка К'яра Ферраньї знялася для модного глянцю Vogue Italia. Зірка приміряла кілька аутфітів від відомих брендів.

Світлини з’явилися в Instagram Ферраньї та Vogue Italia.

Для обкладинки глянцю зірка приміряла аутфіт від Gucci – блискучу блакитну сукню з комірцем, яку довершили аксесуаром у формі троянди та сережками з камінням в тон.

Крім того, блогерка позувала в елегантному луці від Valentino. Чорно-білий принт Ферраньї розбавила аксесуаром кольору марсала. Під час фотосесії К’яра також приміряла аутфіти від Lanvin, Dior та Prada.

У своєму Instagram блогерка вже похизувалася свіжим номером глянцю.