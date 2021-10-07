Світлини з’явилися в Instagram Ферраньї та Vogue Italia.
Для обкладинки глянцю зірка приміряла аутфіт від Gucci – блискучу блакитну сукню з комірцем, яку довершили аксесуаром у формі троянди та сережками з камінням в тон.
Крім того, блогерка позувала в елегантному луці від Valentino. Чорно-білий принт Ферраньї розбавила аксесуаром кольору марсала. Під час фотосесії К’яра також приміряла аутфіти від Lanvin, Dior та Prada.
У своєму Instagram блогерка вже похизувалася свіжим номером глянцю.
- Раніше популярна італійська блогерка та дизайнерка К’яра Ферраньї прогулялася людними вулицями Парижа у прозорій водолазці із масивними позолоченими прикрасами.