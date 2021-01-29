Про це повідомили у пресслужбі поліції.

Зазначається, що використана технологія “Memory Print” дозволяє вимірювати мозкові хвилі людини. Судово-медичні експерти вдягнули на голову підозрюваного спеціальний пристрій, а потім показували йому фото з місця злочину. Результати цієї експертизи показали, що мозок чоловіка “упізнав” місце та знаряддя вбивства.

Підполковник Мухаммад Ісса аль-Хаммаді розповів, що слідство таким методом перевірило кількох людей, яких бачили неподалік місця злочину. Однак показники мозкових хвиль цих людей не змінилися протягом дослідження.

Експерти ретельно підібрали фотографії, які могли б вплинути тільки на мозок вбивці. Після експертизи чоловік зізнався у злочині та розповів, що заздалегідь планував це вбивство.

У поліції заявили, що технологія “Memory Print” є науково обґрунтованою та дає точні результати. Генерал-майор Ахмед Ід аль-Мансурі, директор Генерального департаменту кримінології, додав, що цей метод тепер будуть застосовувати для розслідування важких злочинів.