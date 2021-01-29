Covid-19 Україна

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Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми

Компанія Microsoft вирішила втілити у життя мрії мільйонів людей у всьому світі, які втратили рідну людину. Так, спеціалісти створили чат-бот, який зможе говорити з вами в образі померлого родича, друга, або знаменитості.

П’ятниця, 29 січня 2021, 16:26

Про це йдеться у патенті, який отримала Microsoft.

За допомогою чат-бота користувач зможе змоделювати образ покійної людини, з якою хоче поспілкуватися. Згідно з інформацією у патенті, чат-бот може самостійно збирати необхідну інформацію про обрану покійну людину із соціальних мереж, мультимедійних матеріалів у пристрої, голосових повідомлень, письмових листів та створювати точний образ. Очевидно, чат-боту знадобляться фото людини та її голос.

Цілком можливо, що через декілька років ми отримаємо змогу поговорити з покійними батьками, попросити поради у померлого друга чи послухати історію від Вітні Г’юстон.

Однак у Microsoft заявили, що поки не планують впроваджувати цю технологію для широкого використання.

Генеральний менеджер програм штучного інтелекту Microsoft Тім О’Брайен у своєму Twitter зазначив, що компанія поки має плану впровадження цього чат-бота. Він зазначив, що це “дуже тривожна річ”.

“Бесіда може включати використання розмовних атрибутів конкретної людини, таких як стиль, дикція, тон, голос, тривалість та складність речення/діалогу, тема та послідовність, а також використання поведінкових атрибутів, таких як інтереси, думки, та демографічну інформацію (вік, стать та професія)”, – йдеться у патенті.

Хоча Microsoft не збирається поки впроваджувати цю унікальну розробку, факт створення цього чат-бота доводить, що технології штучного інтелекту здатні на неймовірні речі.

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  • Сінгапур зробив рішучий крок до впровадження безпілотних автобусів. У місті вже розпочалися випробовування, учасником яких може стати кожен.
Теги: померлі люди, розмова, чат-бот, Microsoft

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