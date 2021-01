Microsoft створила чат-бот для спілкування з померлими людьми

Про це йдеться у патенті, який отримала Microsoft.

За допомогою чат-бота користувач зможе змоделювати образ покійної людини, з якою хоче поспілкуватися. Згідно з інформацією у патенті, чат-бот може самостійно збирати необхідну інформацію про обрану покійну людину із соціальних мереж, мультимедійних матеріалів у пристрої, голосових повідомлень, письмових листів та створювати точний образ. Очевидно, чат-боту знадобляться фото людини та її голос.

Цілком можливо, що через декілька років ми отримаємо змогу поговорити з покійними батьками, попросити поради у померлого друга чи послухати історію від Вітні Г’юстон.

Однак у Microsoft заявили, що поки не планують впроваджувати цю технологію для широкого використання.

Генеральний менеджер програм штучного інтелекту Microsoft Тім О’Брайен у своєму Twitter зазначив, що компанія поки має плану впровадження цього чат-бота. Він зазначив, що це “дуже тривожна річ”.

I'm looking into this – appln date (Apr. 2017) predates the AI ethics reviews we do today (I sit on the panel), and I'm not aware of any plan to build/ship (and yes, it's disturbing)

— Tim O'Brien (@_TimOBrien) January 22, 2021