У популярного співака Джастіна Тімберлейка і його дружини Джессіки Біл народився син.

Про це повідомляє Vulture.

Зазначається, що завдяки карантину через пандемію коронавірусу Джессіка змогла легко приховати вагітність. Тому новина про появу другої дитини стала несподіваною.

Дитина, ім’я якої поки невідомо, з’явилася на світ на початку тижня. Але офіційних коментарів з приводу народження сина від пари поки не надходило.

Подружжя одружилися в 2012 році. Їх весілля стало найдорожчим в історії Голлівуду. Красива і романтична церемонія пройшла на півдні Італії в провінції Бріндізі. На весілля молодята витратили майже 6,5 млн. доларів. Біл і Тімберлейк вже виховують сина Сайласа Рендалла Тімберлейка, який народився в 2015 році.