30-річна жінка з канадського міста Оквілл, яке розташоване між Торонто і Гамільтоном, звинувачується в крадіжці комп'ютерного обладнання та аксесуарів на суму 66 000 доларів у Rockstar Games Toronto, розробника відеоігор. Повідомляється, що крадіжка сталася в переддень Різдва.

Про це повідомляє видання The Gamer.

Rockstar Games Toronto в основному портувала ігри, розроблені іншими студіями Rockstar Games. Компанія також підтримала розробку The Warriors 2005 року, Red Dead Redemption-2 2018 року і Max Payne-3 2011 року. Крім того, Rockstar Toronto розробила вбудований відеоредактор для відзнятого у грі матеріалу для версій Grand Theft Auto-4 для Microsoft Windows і Grand Theft Auto-5.

Як повідомили правоохоронці, з офісу Rockstar Games було викрадено техніки приблизно на 66 тисяч доларів. Це обладнання доставили в офіс розробників GTA/RDR2, але жінка примудрилася винести ці коробки. Що саме було всередині, не повідомляється.

Жінку також звинуватили у низці інших крадіжок в кінці січня, в тому числі в крадіжці автомобіля, пари курток та iPhone, який потім був використаний для здійснення покупок за допомогою Apple Pay. Їй пред’явлено 18 звинувачень, в тому числі крадіжка на суму понад 5000 доларів, шахрайське використання кредитної картки і незаконне поводження з майном, одержане злочинним шляхом.