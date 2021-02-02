Про це повідомляє видання The Gamer.
Rockstar Games Toronto в основному портувала ігри, розроблені іншими студіями Rockstar Games. Компанія також підтримала розробку The Warriors 2005 року, Red Dead Redemption-2 2018 року і Max Payne-3 2011 року. Крім того, Rockstar Toronto розробила вбудований відеоредактор для відзнятого у грі матеріалу для версій Grand Theft Auto-4 для Microsoft Windows і Grand Theft Auto-5.
Як повідомили правоохоронці, з офісу Rockstar Games було викрадено техніки приблизно на 66 тисяч доларів. Це обладнання доставили в офіс розробників GTA/RDR2, але жінка примудрилася винести ці коробки. Що саме було всередині, не повідомляється.
Жінку також звинуватили у низці інших крадіжок в кінці січня, в тому числі в крадіжці автомобіля, пари курток та iPhone, який потім був використаний для здійснення покупок за допомогою Apple Pay. Їй пред’явлено 18 звинувачень, в тому числі крадіжка на суму понад 5000 доларів, шахрайське використання кредитної картки і незаконне поводження з майном, одержане злочинним шляхом.
- Федеральна влада заарештувала Райлі Джун Вільямс з Пенсільванії, обвинувачену в крадіжці портативного комп’ютера або жорсткого диска з офісу спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час штурму Капітолія прихильниками президента Дональда Трампа.