На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра серіалу "Ідол" з американсько-французькою акторкою Лілі Роуз-Депп у ролі попзірки Джоселін, яка переживає нервовий зрив та аб'юзивні стосунки, та канадським співаком The Weeknd.

Джерело: Vogue.

Лілі Роуз-Депп грає співачку на ім’я Джоселін. За сюжетом, артистку обожнюють фанати й папараці, і вона готується до свого повернення після психічного зриву минулого року, коли втратила матір під час світового туру. Тепер її команда прагне компенсувати свої втрати. Танці мають бути сексуальними, на обкладинці альбому вона має бути майже оголеною і команда Джоселін не зупиниться ні перед чим на шляху до досягнення поставленої мети.

Як зазначили у виданні, “Ідол” порушує важливу тему: що музична індустрія робить з молодими жінками, і як вона не здатна захистити їх від експлуатації. Новий серіал HBO — це результат творчого дуету — Сема Левінсона, творця популярного серіалу “Ейфорія”, і музиканта The Weeknd.

В інтерв’ю журналу W Сем Левінсон розповів про те, як з’явилася ідея серіалу: “Абель (The Weeknd) прийшов до нас із ідеєю. Він сказав одну річ, яку я запам’ятаю назавжди: “Якби я хотів заснувати культ, я міг би зробити це”. Він мав на увазі те, що його шанувальники завжди були настільки відданими, що пішли б за ним будь-куди. Це було зародження ідеї The Idol: що відбувається, коли попзірка закохується не в того хлопця, і ніхто не говорить про це”.

Cтворити атмосферу похмурого, спокусливого й дуже небезпечного Лос-Анджелеса творцям серіалу допоміг оператор Арсен Хачатурян, який нещодавно працював над фільмом “Цілком та повністю” Луки Ґуаданьїно.

Повідомляється, що героїня Лілі Роуз-Депп — вразлива, емоційна, податлива. Коли вона зустрічає персонажа The Weeknd, власника нічного клубу на ім’я Тедрос, який помічає її на танцполі, він вирішує, що може зробити її не лише зіркою, а дати значно більше.

“Вона буквально провалюється в його задушливу хватку: їхні стосунки здаються їй коханням, але збоку показані як абсолютне знущання. Мало хто, окрім найкращої подруги й помічниці Джоселін Леї, справжнього голосу розуму (роль якої грає Рейчел Сеннотт) та її креативного директора Ксандера (Трой Сіван) — здається, дійсно бачить, якою є Джоселін”, – розповіли у виданні.

На HBO Max серіал “Ідол” вийде 4 червня.