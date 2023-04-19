HBO представив новий тизер мінісеріалу "Ідол" (The Idol), де зіграють Лілі-Роуз Депп і The Weeknd. Премʼєра проєкту відбудеться в травні на Каннському кінофестивалі.

Про це повідомило HBO в YouTube.

За розробку мінісеріалу відповідає співак The Weeknd та творець “Ейфорії” Сем Левінсон. Всього він налічуватиме сім серій.

За сюжетом попспівачка (Лілі-Роуз Депп) з Лос-Анджелеса на початку своєї кар’єри починає зустрічатись із власником клубу (The Weeknd), в якому вона виступає. З часом вона дізнається, що він є лідером таємного культу.

Ще у серіалі зіграють Сюзанна Сон, Трой Сіван, Мозес Самні, Джейн Адамс, Ден Леві, Дженні Рубі Джейн, Ілай Рот та інші.

Автор “Ейфорії” Сем Левінсон виступить шоуранером серіалу та режисером. The Weeknd є співавтором та виконавчим продюсером.

На HBO Max серіал “Ідол” вийде 4 червня.