Про це повідомило HBO в YouTube.
За розробку мінісеріалу відповідає співак The Weeknd та творець “Ейфорії” Сем Левінсон. Всього він налічуватиме сім серій.
За сюжетом попспівачка (Лілі-Роуз Депп) з Лос-Анджелеса на початку своєї кар’єри починає зустрічатись із власником клубу (The Weeknd), в якому вона виступає. З часом вона дізнається, що він є лідером таємного культу.
Ще у серіалі зіграють Сюзанна Сон, Трой Сіван, Мозес Самні, Джейн Адамс, Ден Леві, Дженні Рубі Джейн, Ілай Рот та інші.
Автор “Ейфорії” Сем Левінсон виступить шоуранером серіалу та режисером. The Weeknd є співавтором та виконавчим продюсером.
На HBO Max серіал “Ідол” вийде 4 червня.
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