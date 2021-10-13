Про це повідомляє американське видання USA TODAY.

“Я не впевнений, що повинен це говорити, але The Rolling Stones – це блюзова кавер-група… Вони просто заглибилися в блюз і пишуть музику в цьому стилі”, – сказав музикант.

Це не перше подібне висловлювання Маккартні. Приміром, у 2020 році він заявив, що The Beatles краща, ніж The Stones.

Він додав, що The Rolling Stones – найкраща рок-н-рольна група світу наприкінці 1960-х років. Це період, коли The Beatles переживали не найкращі часи.

Як відомо, на початку творчого шляху музиканти The Rolling Stones дійсно займалися каверами, але згодом у низ з’явився власний стиль.

Нагадаємо, що 24 серпня помер британський музикант, барабанщик The Rolling Stones Чарлі Воттс. Йому було 80 років.

Раніше повідомлялося, що британський рок-гурт The Rolling Stones випустить відео- і аудіоверсію свого легендарного концерту на пляжі Копакабана, який відбувся у 2006 році.