Ролик опублікували на YouTube-каналі продакшину Real Pictures

“Товариство Блакитної Перлини” – дебютна повнометражна стрічка режисерки Анастасії Мамонтенко.

Продюсерами стрічки стали Регіна Мар’яновська-Девідзон, Алевтина Шкляревич та Олексій Гладушевський. Останній відмий своєю роботою над проєктами “Перші ластівки” та “Мій юний принц”.

Наразі фільм перебуває на стадії розробки. Команда проєкту написала сценарій, відібрала майбутні локації, провела кастинг та виготовила тизер.

За сюжетом стрічки, повідомили в журналі DTF MAGAZINE, іконописець Лука скромно живе у сільській глибинці, але прагне визнання. Коли він вирушає на мистецьке Бієнале до Києва, його уявлення про творчість змінюються. Він знайомиться з колекціонером Діззі, який показує життя багатіїв, сповнене слави та заборонених задоволень. Після всіх спокус головному герою треба зрозуміти, яким він бачить себе у мистецтві.

Головну роль у фільмі зіграє Володимир Постановський.

Дати початку знімання та виходу фільму поки не оголошують.