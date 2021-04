Відео опубліковане на сторінці фільму в Twitter.

Це пов’язано з релізом фільму в Штатах і HBO Max наприкінці квітня.

Видання CNET зазначає, що першу сцену до релізу вже показували пресі – це був розширений варіант на 13 хвилин, тоді як зараз студія надала тільки 7.

У початковій сцені показуються витоки конфлікту між Скорпіоном і Саб-Зіро.

У США і на HBO Max картина вийде 23 квітня.

The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc

— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021