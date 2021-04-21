Відео опубліковане на сторінці фільму в Twitter.
Це пов’язано з релізом фільму в Штатах і HBO Max наприкінці квітня.
Видання CNET зазначає, що першу сцену до релізу вже показували пресі – це був розширений варіант на 13 хвилин, тоді як зараз студія надала тільки 7.
У початковій сцені показуються витоки конфлікту між Скорпіоном і Саб-Зіро.
У США і на HBO Max картина вийде 23 квітня.
The wait for Mortal Kombat is almost over – to #PrepareForMortalKombat, watch the first seven minutes of #MortalKombatMovie and tag your movie krew. Experience Mortal Kombat in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. pic.twitter.com/N9zTw0t1tc
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) April 20, 2021
- Раніше у мережі з’явилися перші кадри з нового фільму “Ті, хто бажає мені смерті” (Those Who Wish Me Dead) з Анджеліною Джолі в головній ролі.