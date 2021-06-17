Стрімінгова платформа Disney+ випустила відео зі вступними титрами мультсеріалу "Чіп і Дейл: Життя у парку".

Відео з’явилося на YouTube-каналі сервісу.

У новому серіалі немає детективної лінії – це пригоди двох бурундуків, які живуть разом в дуплі старого дуба і полюють за жолудями. Чіп і Дейл не розмовляють і не носять одяг, як і належить за старим каноном. Чіп – нервовий і активний, а Дейл – мрійливий і лінивий. Серед інших героїв серіалу – Плуто і бульдог Батч.

Розробили нове шоу в Лондоні у співпраці з паризькою студією Xilam Animation.

Шоу вийде 28 липня на платформі Disney +.