Відео опубліковано на YouTube-каналі Kinomania Film Distribution.

За сюжетом пес Броуді багато часу провів в монастирі на Тибеті, осягаючи бойові мистецтва і медитацію. Його життя змінюється, коли він знаходить радіоприймач і чує музику. Це перевертає його світ і з буддиста він перетворюється в відв’язного рокера. Разом з друзями та співачкою Лі Фоксі він відправляється в турне, де його чекають різні випробування – в тому числі й перевірка на зіркову хворобу.

Героїв мультфільму англійською мовою озвучували Джейсон Сімпсон, Кетлін Барр, Браян Драммонд, Ендрю Френсіс, Ешлі Болл та інші. Режисер другої частини – Марк Балдо.

В український прокат стрічка вийде 5 серпня 2021 року.