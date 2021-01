Відео опубліковано на YouTube-каналі зірки.

Як повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС, фільм, знятий The New York Times, розповість про кар’єрний зліт співачки та подальші суперечки з приводу її ментального здоров’я.

У стрічці будуть представлені інтерв’ю з людьми, близькими до Спірс, і юристами, які брали участь в її опікунстві, які “тепер переоцінюють її кар’єру, оскільки вона бореться зі своїм батьком в суді за те, хто має контролювати її життя”.

У 30-секундному трейлері знайомі Брітні розповідають про огидне ставлення до співачки та кажуть, що зірка погодилася на опікунство, але не думала, що це триватиме так довго.

Фільм вийде 5 лютого на американському каналі FX і на стрімінговому сайті Hulu.

#FreeBritney started as a fan movement. We were originally called conspiracy theorists. No one believed us. No one took us seriously. But we persisted. And now there will be a huge documentary on Hulu outlining this case. pic.twitter.com/lIlvnSLwWH

— Britney Fan (@BritneyHiatus) January 22, 2021