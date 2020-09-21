Ролик опубліковано на YouTube-каналі студії.

Як повідомляє CNN, новий трейлер серіалу для Disney + дебютував на церемонії вручення премії “Еммі”.

Шести серійний проєкт розповість про події, які відбувалися з Червоної Відьмою і Віженом після “Месників: Фінал”.

Ролі Червоної Відьми і Віжена, як і в повнометражних фільмах Marvel, виконали Елізабет Олсен і Пол Беттані. А режисером серіалу виступив Метт Шекман.

Очікується, що прем’єра проєкту відбудеться в грудні нинішнього року.