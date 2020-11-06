Ролик опубліковано на YouTube-каналі The CW.

Прем’єра фінального 20 сезону, який складатиметься з 15 епізодів, відбудеться 19 листопада. Виходитимуть нові серії четвергами.

У новому відеоролику кадри з серіалу перериваються коментарями акторів. Вони подякували шанувальникам за любов і підтримку.

Зазначимо, що серіал розповідає про двох братів – мисливців за нечистю, які подорожують США на чорній Chevrolet Impala 1967 року, розслідуючи паранормальні явища, багато з яких засновані на міських легендах і фольклорі, а також борються з породженнями зла: демонами, привидами та іншою нечистю.