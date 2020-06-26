У актора Михайла Єфремова, який перебуває під домашнім арештом в очікуванні суду у справі про смертельне ДТП, стався серцевий напад.

Про це російському виданню “ТАСС” повідомив адвокат актора Ельман Пашаєв.

За словами адвоката, серцевий напад у актора стався в ніч на п’ятницю, 26 червня, через нервовий стрес.

До слова, вчора, 25 червня, була річниця смерті матері Єфремова. Адвокат зазначив, що через погане самопочуття він не просив слідчого відпустити його на могилу до неї.

“Вночі Єфремову стало погано з серцем, був серцевий напад. Він відмовився викликати швидку, заявивши, що йому нічого не хочеться. Я пішов від нього опівночі, і строго рекомендував викликати швидку при найменшому погіршенні самопочуття. Сподіваюся, він до мене прислухається”, – розповів Пашаєв.

Пізніше актор все ж викликав швидку і поскаржився медикам на болі в серці. Вони надали артистові допомогу, але госпіталізувати не стали.