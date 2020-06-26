Про це російському виданню “ТАСС” повідомив адвокат актора Ельман Пашаєв.
За словами адвоката, серцевий напад у актора стався в ніч на п’ятницю, 26 червня, через нервовий стрес.
До слова, вчора, 25 червня, була річниця смерті матері Єфремова. Адвокат зазначив, що через погане самопочуття він не просив слідчого відпустити його на могилу до неї.
“Вночі Єфремову стало погано з серцем, був серцевий напад. Він відмовився викликати швидку, заявивши, що йому нічого не хочеться. Я пішов від нього опівночі, і строго рекомендував викликати швидку при найменшому погіршенні самопочуття. Сподіваюся, він до мене прислухається”, – розповів Пашаєв.
Пізніше актор все ж викликав швидку і поскаржився медикам на болі в серці. Вони надали артистові допомогу, але госпіталізувати не стали.
- 8 червня ввечері в Москві на Смоленській площі сталася ДТП за участю Михайла Єфремова. Актор за кермом автомобіля Jeep Grand Cherokee на швидкості виїхав на зустрічну смугу, зіткнувся з автофургоном Lada і пошкодив ще кілька машин. За словами очевидців, актор знаходився в стані алкогольного сп’яніння. Потім Єфремов і сам підтвердив це.
- В поліції Москви заявляли, що щодо водія іномарки порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 264 КК РФ (порушення правил дорожнього руху з заподіянням тяжкої шкоди здоров’ю). Але потім обвинувачення змінили на більш серйозне – на п. А ч. 4 цієї статті (порушення правил дорожнього руху в стані сп’яніння зі смертю людини). Акторові загрожує до 12 років позбавлення волі.