Цієї неділі, 4 грудня, відбудеться концерт з нагоди столітньої річниці прем’єри "Щедрика" у Нью-Йорку. Ведучими заходу стануть культовий американський режисер Мартін Скорсезе та американська акторка українського походження Віра Фарміґа.

Про це йдеться на Facebook-сторінці Українського інституту.

Концерт відбудеться 4 грудня о 21 годині за київським часом у Carnegie Hall. Пряму трансляцію з концерту можна буде переглянути на платформі Vimeo за посиланням.

У концерті візьмуть участь:

український дитячий хор “Щедрик” з Києва

український хор “Думка” з Нью-Йорка

українська капела бандуристів Північної Америки ім. Т. Шевченка

хор “Трініті Вол-Стріт”

американська оперна співачка Джанай Брюггер

українська фолк-співачка Марічка Марчик.

На концерті композитор Тревор Вестон представить свою нову композицію на вірш Сергія Жадана, написаний під час повномасштабного вторгнення Росії.

Також на концерті звучатиме музика Еріка Вітакра, Леонарда Бернштейна, Валентина Сильвестрова та Джорджа Гершвіна.

Організаторами події є Український інститут, Міністерство закордонних справ України, Razom for Ukraine та Ukrainian Contemporary Music Festival за підтримки Посольства України в США, U.S. Embassy Kyiv Ukraine, Постійне представництво України при ООН та Consulate General of Ukraine in New York.

Частина коштів від придбаних квитків буде спрямована на ініціативу Президента України United24 для відбудови країни.

ДОВІДКА. “Щедрик” — хорова обробка українського композитора Миколи Леонтовича, яка стала усесвітньо відомою після гастролей хору Олександра Кошиця в країнах Європи у 1919 році та в США у 1922 році.