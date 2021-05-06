Про це повідомили на сторінці палацу у Twitter.
Відомо, що асортимент поки не великий, але його планують розширювати. Зокрема, в асортименті – індійський світлий ель та бітер.
Пиво готують з органічного ячменю, який вирощують на території палацу у східній Англії. Пиво можна купити у магазині Sandringham Shop.
We're thinking ahead to Fathers Day and what better way to celebrate than with one of our new Sandringham Beers.
Sandringham Estate has developed an IPA and a Bitter from organic Laurette Barley grown on the wider Estate and is available to buy now from the Sandringham Shop. pic.twitter.com/QHn2q3R3n4
— Sandringham (@sandringham1870) May 4, 2021
Зазначимо, що територія Сандрінґемському палацу становить понад 8 тисяч гектарів. Саме тут королівська сім’я традиційно збирається святкувати Різдво.
Відвідувачів пускають у розкішний парк палацу площею майже 250 гектарів. Загалом маєток оцінюють у пів мільярда доларів.
Американський канал CNN повідомляє, що це не перша спроба британської королеви вийти на ринок алкогольних напоїв. Зокрема, Букінгемський палац вже продає джин, віскі та шампанське.
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