IceHotel у Швеції розпочинає приймати туристів. Весь готель повністю зроблений зі снігу та льоду, а кімнати та люкси прикрашені унікальними крижаними скульптурами та різьбленням, створеними місцевими художниками.

Про це повідомляє видання Discover the World.

Готель розташований у віддаленому селі Юккасярві, у шведській Лапландії.

Всі готельні номери оформлені у стилі зачарованого замерзлого лісу. У готелі навіть є сауна, але, мабуть, це найхолодніша сауна у світі.

Окрім люксів та номерів, у готелі IceHotel буде ресторан, а також крижаний бар, де гості можуть випити з келихів із льоду.

Креативний директор Icehotel Лука Ронкороні сказав, що пандемія змусила їх по-іншому поглянути на оформлення готелю

“31 відкриття Icehotel стане незабутнім! 24 художники зі Швеції створили концепції, які заворожуватимуть наших гостей, даючи їм вкрай необхідну втечу від реальності цього року”, – сказав він.