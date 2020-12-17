Про це повідомляє видання Discover the World.
Готель розташований у віддаленому селі Юккасярві, у шведській Лапландії.
Всі готельні номери оформлені у стилі зачарованого замерзлого лісу. У готелі навіть є сауна, але, мабуть, це найхолодніша сауна у світі.
Окрім люксів та номерів, у готелі IceHotel буде ресторан, а також крижаний бар, де гості можуть випити з келихів із льоду.
Креативний директор Icehotel Лука Ронкороні сказав, що пандемія змусила їх по-іншому поглянути на оформлення готелю
“31 відкриття Icehotel стане незабутнім! 24 художники зі Швеції створили концепції, які заворожуватимуть наших гостей, даючи їм вкрай необхідну втечу від реальності цього року”, – сказав він.
- 53-річна кондитерка Розі Даммер із Великобританії вирішила зворушливо подякувати медикам за їхню працю напередодні Різдва. Так, жінка спекла величезний 6-футовий торт (близько двох метрів) у вигляді медсестри, яку ласкаво обіймає Санта Клауса.