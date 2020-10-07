У місті Мейкон, (штат Джорджія, США) батьків 12-річної дівчинки Кейтлін Йозвяк звинуватили у вбивстві після того, як вона померла від серцевого нападу, спричиненого багатьма укусами вошей.

Про це повідомляє The New York Times.

Батьків – 38 річного Джої Йозвяка і 37-річну Кетрін Хортон — звинувачують у вбивстві другого ступеня, вони заарештовані.

Кейтлін була знайдена мертвою в брудній кімнаті в оточенні паразитів. За версією слідства, зупинка серця сталася в результаті важкої анемії, яка, ймовірно, була викликана неодноразовими укусами вошей.

Правоохоронці встановили, що Кейтлін не ходила до школи з лютого 2020 року. Також стало відомо, дівчинка не милася протягом декількох тижнів до загибелі.

Деякі експерти скептично ставляться до того, що одні воші могли вбити дитину. Проте синців на її тілі не було. За словами прокуратури, вона не страждала від недоїдання і поїла якраз перед тим, як мати знайшла її непритомну.

При цьому соціальні служби хотіли відібрати дитину у батьків ще у рік її народження — у 2008-му. Мати й батько неодноразово стверджували, що не можуть забезпечити дочку.

Спеціальний агент Раян Хілтон з Бюро розслідувань Джорджії стверджує, що поліціянти, які прибули 27 серпня на місце, знайшли найсерйозніше зараження вошами, яке коли-небудь бачили. Паразити копошилися по матрацу дитини, її м’яких іграшках і меблях.

Адвокат матері дівчинки відмовився від коментарів. Адвокат батька, Кері Фостер Томпсон, заявила, що він не винен і “спустошений і убитий горем”.

“Докази покажуть, що пан Йозвяк був люблячим і відданим батьком”, – сказала адвокат.

Повідомляється, що тепер судмедексперти повинні визначити офіційну причину смерті.