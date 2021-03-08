У США відбулася 26-а церемонія вручення американської кінопремії, що присуджується Асоціацією кінокритиків мовних компаній Critics 'Choice Awards 2 021.

Список лауреатів опубліковано на сайті премії.

У номінації Кращий фільм перемога дісталася картині “Земля кочівників” Хлої Чжао. Всього картина отримала чотири призу, ставши лідером за кількістю виграних трофеїв серед повнометражних фільмів. Критики також присудили їй нагороди за Найкращу режисуру, Найкращий адаптований сценарій і Найкращу операторську роботу.

Серед серіалів найбільше призів отримала “Корона” від Netflix. Їй присудили чотири премії: Найкращий драматичний серіал, Накращий актор, Найкраща актриса і Найкраща актриса другого плану.

Отже, список переможців:

Найкращий фільм – “Земля кочівників”;

Найкращий режисер – Хлої Чжао ( “Земля кочівників”).

Найкраща актриса – Кері Малліган, “Перспективна дівчина”;

Найкращий актор – Чедвік Боузман, “Ма Рейні: Мати блюзу”.

Найкращий фільм на іноземній мові – “Мінар”;

Найкраща комедія – “Зависнути в Палм-Спрінгс”;

Найкращі візуальні ефекти – “Тенет”;

Найкращий комедійний серіал – “Тед Лассо”;

Найкращий драматичний серіал – “Корона”

Найкращий мінісеріал – “Хід королеви”.

Найкраща чоловіча роль другого плану – Даніель Калуя, “Іуда і Чорний месія”;

Найкраща жіноча роль другого плану – Марія Бакалова, “Борат 2”.

Найкраща жіноча роль другого плану в драматичному серіалі – Джилліан Андерсон, “Корона”;

Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі – Майкл К. Вільямс, “Країна Лавкрафта”.

Найкраща молода актриса – Алан С. Кім, “Мінар”.

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Джош О’Коннор, “Корона”;

Найкраща актриса драматичного серіалу – Емма Коррін, “Корона”;

Найкраща актриса мінісеріалу – Аня Тейлор-Джой, “Хід королеви”;

Найкраща чоловіча роль в міні-серіалі – Джон Бойега, “Маленька сокиру”.

Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі – Джейсон Судейкіс, “Тед Лассо”;

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Кетрін О’Хара, “Шіттс Крик”.

Найкращий саундтрек – One Night in Miami, “Що приховує брехня”;

Найкращий сценарій – “Перспективна дівчина”;

Найкращий адаптований сценарій – “Земля кочівників”;

Найкращі костюми – “Ма Рейні: Мати блюзу”.