У передмісті американського міста Міннеаполіс в театрі Chanhassen Dinner Theaters прийняли рішення скасувати постановку казки "Попелюшка", оскільки акторський склад "занадто білий".

Про це повідомляє місцеве видання Тwincities.

Саме в місті Міннеаполіс почалися расові протести Black Lives Matter після смерті Джорджа Флойда.

П’єсу про Попелюшку в театрі планували поставити в кінці року. Але один з режисерів відмовився працювати, посилаючись на відсутність расового розмаїття в акторському складі.

“Він (акторський склад) був на 98% білим … Це неправильно, якщо ми говоримо про расове різноманіття”, – сказав директор театру Майкл Бріндізі.

Можливо, тепер поміняють акторський склад або навіть перепишуть сценарій п’єси.

Тепер театр запрошуватиме спеціальних асистентів, які стежитимуть за дотриманням принципу расового розмаїття.

Проблема в тому, що театр розташовано в такої частини міста, де практично не живуть кольорові люди. У Чанхассене 92% білих, 3% латиноамериканців і 1% чорношкірих.

Поки що в театрі планують поставити замість “Попелюшки” танцювальний мюзикл Footloose.