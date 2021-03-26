Про це повідомляє місцеве видання Тwincities.
Саме в місті Міннеаполіс почалися расові протести Black Lives Matter після смерті Джорджа Флойда.
П’єсу про Попелюшку в театрі планували поставити в кінці року. Але один з режисерів відмовився працювати, посилаючись на відсутність расового розмаїття в акторському складі.
“Він (акторський склад) був на 98% білим … Це неправильно, якщо ми говоримо про расове різноманіття”, – сказав директор театру Майкл Бріндізі.
Можливо, тепер поміняють акторський склад або навіть перепишуть сценарій п’єси.
Тепер театр запрошуватиме спеціальних асистентів, які стежитимуть за дотриманням принципу расового розмаїття.
Проблема в тому, що театр розташовано в такої частини міста, де практично не живуть кольорові люди. У Чанхассене 92% білих, 3% латиноамериканців і 1% чорношкірих.
Поки що в театрі планують поставити замість “Попелюшки” танцювальний мюзикл Footloose.
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