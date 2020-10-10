Про це вони розповіли на особистих сторінках в Instagram.

Вони зазначили, що про зараження COVID-19 дізналися після того, як закінчилися зйомки шоу.

Всі вони тепер на самоізоляції. У всіх пропали смакові відчуття і нюх.

“Коли закінчується щось масштабне, зазвичай ми видихаємо і розслабляємося і в цей момент максимально вразливі. Видно на радощах, що ми все-таки дозняли проект і тепер можна відпочити імунітет дав збій. Поки без симптомів, але з позитивним ПЛР сьогодні я приєдналася до своїх колег. Тепер у нас у всіх трьох підтверджений COVID-19”, – написала Костромічова.

“Ми трималися, щоб дозняти для вас суперсезон “Топ-модель по-українськи” і … буквально через кілька днів після фіналу вирушили на карантин. У нас підтверджений COVID-19, лежимо на самоізоляції і намагаємося згадати як пахне яблучко”, – розповіла про самопочуття Плакидюк.

Нікітюк написав лише, що такий стан у нього “менше тижня”.