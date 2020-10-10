Про це вони розповіли на особистих сторінках в Instagram.

Вони зазначили, що про зараження COVID-19 дізналися після того, як закінчилися зйомки шоу.

Всі вони тепер на самоізоляції. У всіх пропали смакові відчуття і нюх.

“Коли закінчується щось масштабне, зазвичай ми видихаємо і розслабляємося і в цей момент максимально вразливі. Видно на радощах, що ми все-таки дозняли проект і тепер можна відпочити імунітет дав збій. Поки без симптомів, але з позитивним ПЛР сьогодні я приєдналася до своїх колег. Тепер у нас у всіх трьох підтверджений COVID-19”, – написала Костромічова.

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Когда заканчивается что-то масштабное, обычно мы выдыхаем и расслабляемся и в этот момент максимально уязвимы. Видно на радостях, что мы все-таки досняли проект и теперь можно отдохнуть иммунитет дал сбой. Пока без симптомов, но с положительным пцр сегодня я присоединилась к своим коллегам @moi_sofism и @s.nikitiuk. Теперь у нас у всех трех подтвержденный covid-19. Сижу дома, пью водичку, ибо это единственное, где вкусовые ожидания совпадают с реальностью. And yes, i am covid positive.

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“Ми трималися, щоб дозняти для вас суперсезон “Топ-модель по-українськи” і … буквально через кілька днів після фіналу вирушили на карантин. У нас підтверджений COVID-19, лежимо на самоізоляції і намагаємося згадати як пахне яблучко”, – розповіла про самопочуття Плакидюк.

Нікітюк написав лише, що такий стан у нього “менше тижня”.

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