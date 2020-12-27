Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Дружина Хубера Аманда в Instagram написала: “Він помер в оточенні близьких через хворобу легенів, не пов’язану з COVID-19”.

У суботу промоушн AEW опублікував заяву, в якій говориться: “Сім’я All Elite Wrestling убита горем … Джон Хубер був виключно шанованим в усіх відношеннях – яскравим і чарівним талантом, вдумливим наставником”.

Халк Хоган сказав, що “повністю спустошений” через втрату друга.


Промоушн WWE опублікував найяскравіші світлини з кар’єри Джона Хубера.

 

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Допис, поширений WWE (@wwe)