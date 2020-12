Про це повідомляє британська телерадіокомпанія BBC.

Дружина Хубера Аманда в Instagram написала: “Він помер в оточенні близьких через хворобу легенів, не пов’язану з COVID-19”.

У суботу промоушн AEW опублікував заяву, в якій говориться: “Сім’я All Elite Wrestling убита горем … Джон Хубер був виключно шанованим в усіх відношеннях – яскравим і чарівним талантом, вдумливим наставником”.

Халк Хоган сказав, що “повністю спустошений” через втрату друга.

Totally devastated over the loss of Jon”Luke/Brodie”,such a great talent and awesome human being! RIP my brother HH

— Hulk Hogan (@HulkHogan) December 27, 2020