8 листопада у віці 76-ти років помер Ден Маккаферті - вокаліст та один із засновників шотландського рокгурту "Nazareth".

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці гурту.

Звістку про смерть виконавця повідомив басист, беквокаліст та інший засновник гурту Піт Енгю

“Ден помер о 12.40. Це найсумніше оголошення, яке мені колись доводилося робити. Маріан (дружина Дена Маккаферті – ред.) і вся родина втратили прекрасного люблячого чоловіка і батька. Я втратив мого найкращого друга, а світ втратив одного із найвеличніших співаків в історії”, – написав він.

Що стало причиною смерті артиста поки невідомо, проте ще у 2013 році Маккаферті припинив регулярні виступи з колективом через проблеми зі здоров’ям. Музикант страждав від хронічної обструктивної хвороби легень та виразки шлунка.

ДОВІДКА: рокгурт “Nazaret” заснували у 1968 року. Ден Маккаферті був його незмінним солістом до 2013 року. Він також був автором одних із найвідоміших хітів гурту – “Broken Down Angel” та “Bad Bad Boy”.

Одна з найпопулярніших пісень колективу – “Love Hurts”, її написав американський автор пісень Будло Брайант, і вперше її записала група Everly Brothers у 1960-му. Проте саме у виконанні Дена Маккаферті пісня стала хітом у 1974 році.