Про це повідомляє The Washington post.
Протягом своєї кар’єри Картер встиг записати чотири студійні альбоми. Вперше Аарон показав себе, як виконавець, коли йому було лише 9 років.
Співака виявили мертвим у суботу, 5 листопада, у своєму будинку у Ланкастері, штат Каліфорнія. Наразі детективи не розголошують офіційну версію причини смерті.
Однак, зазначається, що Картер раніше мав алкогольну залежність з якою боровся, не вживаючи спиртне протягом останніх п’яти років.
Він отримав популярність на початку 2000-х, після публікації пісні “Aaron’s Party”. Зокрема, слави співаку додав зірковий брат — Нік Картер, соліст гурту Backstreet Boys. У 2002 році Аарон виступив на розігріві у групи свого брата, перед 30-тисячним натовпом, у Берліні.
Біля будинку виконавця працюють шерифи та медики, а будинок огороджений запобіжною стрічкою.
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