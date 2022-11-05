Про це повідомляє The Washington post.

Протягом своєї кар’єри Картер встиг записати чотири студійні альбоми. Вперше Аарон показав себе, як виконавець, коли йому було лише 9 років.

Співака виявили мертвим у суботу, 5 листопада, у своєму будинку у Ланкастері, штат Каліфорнія. Наразі детективи не розголошують офіційну версію причини смерті.

Однак, зазначається, що Картер раніше мав алкогольну залежність з якою боровся, не вживаючи спиртне протягом останніх п’яти років.

Він отримав популярність на початку 2000-х, після публікації пісні “Aaron’s Party”. Зокрема, слави співаку додав зірковий брат — Нік Картер, соліст гурту Backstreet Boys. У 2002 році Аарон виступив на розігріві у групи свого брата, перед 30-тисячним натовпом, у Берліні.

Біля будинку виконавця працюють шерифи та медики, а будинок огороджений запобіжною стрічкою.