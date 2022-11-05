5 листопада помер американський репер та молодший брат учасника гурту Backstreet boys Аарон Картер. Артисту було всього 34 роки.

Про це повідомляє The Washington post.

Протягом своєї кар’єри Картер встиг записати чотири студійні альбоми. Вперше Аарон показав себе, як виконавець, коли йому було лише 9 років.

Співака виявили мертвим у суботу, 5 листопада, у своєму будинку у Ланкастері, штат Каліфорнія. Наразі детективи не розголошують офіційну версію причини смерті.

Однак, зазначається, що Картер раніше мав алкогольну залежність з якою боровся, не вживаючи спиртне протягом останніх п’яти років.

Він отримав популярність на початку 2000-х, після публікації пісні “Aaron’s Party”. Зокрема, слави співаку додав зірковий брат — Нік Картер, соліст гурту Backstreet Boys. У 2002 році Аарон виступив на розігріві у групи свого брата, перед 30-тисячним натовпом, у Берліні.

Біля будинку виконавця працюють шерифи та медики, а будинок огороджений запобіжною стрічкою.