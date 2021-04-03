Covid-19 Україна

оновлено 03.04.2021 о 15:01

Всього:

1731971 (+20341)

Хворіють:

355360 (+20341)

Вилікувались:

1342536 (+9166)

Померло:

34075 (+396)

15:44 Лише в трьох областях України не перевищений рівень госпіталізацій пацієнтів із COVID-19, – МОЗ
15:18 Учасниця «Міс Всесвіт» від України відповіла, чи поїде на конкурс
14:58 Зірка серіалу «Школа» переїхала в Росію і заявила, що «краще здохнути тут, ніж в Україні»
14:54 «Питання національної безпеки»: Степанов розповів, за яких умов Україна вироблятиме власну COVID-вакцину
14:10 Зйомки возз'єднання «Друзів» розпочнуться наступного тижня
13:34 Модель Victoria’s Secret Джорджія Фаулер оголосила про вагітність
13:25 Насолоджуються прогулянкою: Букінгемський палац поділився світлинами Єлизавети II та принца Чарльза
12:57 Через епідемію Комісія Київради з охорони здоров’я працює в посиленому режимі – Марина Порошенко
12:25 В Італії почався великодній локдаун
11:53 Вакцинований російською COVID-вакциною президент Аргентини підхопив коронавірус
11:21 Шведська влада використала мем про Гарольда для реклами COVID-вакцини
10:47 Спецквитки на транспорт у Києві продають в інтернеті: влада звернулась до поліції
10:06 Російських хакерів підозрюють у крадіжці тисяч листів чиновників Держдепартаменту США
09:33 Реге-Жан Пейдж не зніматиметься в другому сезоні «Бріджертонів»
09:00 Нідерланди призупинили вакцинацію людей до 60 років препаратом AstraZeneca
08:00 Відсьогодні в Запоріжжі вводять жорсткий карантин
07:27 На сході і на заході України можливі короткочасні дощі
04:58 Затори в Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці в режимі online
02:31 В соцмережах розповсюдили фейкове відео про розгортання бойових дій в Луганську
02:23 Атаку на Капітолій здійснив 25-річний Ной Грін: який мотив
01:34 У британському уряді розглядають сценарій відкриття кордонів для туристів
01:09 Кулеба розповів, хто ініціював першу розмову Зеленського і Байдена
01:03 У Білому домі розповіли, чи розмовляли Байден і Зеленський про розслідування щодо Хантера Байдена і Burisma
00:32 Хантер Байден розповів про ноутбук, де знайшли його листування з представником Burisma

02 квітня

23:47 Стало відомо ім’я поліцейського, який загинув біля Капітолія
22:33 У США контрабандисти перекидають маленьких дітей через прикордонну стіну
21:33 Поліна Лисенко очолила Центр протидії дезінформації при РНБО: що про неї відомо?
21:03 Джил Байден прикинулась стюардесою, щоб розіграти журналістів
20:46 Порошенко привітав першу розмову Зеленського з Байденом
20:40 Вакциновані американці можуть збиратися на Великдень без масок, – CDC
20:16 Частину «нафтопродуктопроводу Медведчука» знищено, заявив Зеленський

Учасниця «Міс Всесвіт» від України відповіла, чи поїде на конкурс

Нещодавно "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська заявила, що її участь у конкурсі “Міс Всесвіт” під загрозою через відмову в американській візі. Однак ситуація змінилася.

Субота, 3 квітня 2021, 15:18

Про це Ястремська повідомила в Instagram.

Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США та призначили дату співбесіди.

Дівчина зазначила, що їй допомогла президентка “Міс Україна-Всесвіт” Анна Філімонова, яка особисто звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін. Вже за лічені дні Єлизаветі Ястремській все ж дали візу.

“Хочу повідомити прекрасну новину – мені зателефонували з посольства США та сказали, що мені дають візу! Я неймовірно вдячна за те, що для мене зробили виняток і призначили дату співбесіди. Тепер я точно знаю, що їду на “Міс Всесвіт”, – повідомила дівчина.

Конкурсантка подякувала посольству за сприяння та заявила, що летить у США вже 6 травня. Попереду місяць інтенсивної підготовки.

Конкурс “Міс Всесвіт” відбудеться у Маямі 16 травня.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, відмовили в американській візі. Конкурс відбудеться в травні в Маямі (штат Флорида). У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.

  • Раніше переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2019” Маргарита Паша опинилася в центрі мовного скандалу. Спочатку вона відмовилася спілкуватися з телеведучою Катериною Осадчою українською мовою для програми “Світське життя”. Паша на своїй сторінці в Instagram написала велике повідомлення з роздумами, а наприкінці зазначила, що хоче викладати свої думки в блозі російською мовою, а кому не подобається – може відписатися. Згодом вона написала ще один пост, але вже українською мовою, в якому заявила, що любить свою країну та її багатонаціональність.
Теги: Єлизавета Ястремська, Міс Всесвіт

Букви в Google News

Підписатись

Читати #Букви у Telegram і у Facebook