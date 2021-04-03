Учасниця «Міс Всесвіт» від України відповіла, чи поїде на конкурс

Нещодавно "Міс Україна-2020" Єлизавета Ястремська заявила, що її участь у конкурсі “Міс Всесвіт” під загрозою через відмову в американській візі. Однак ситуація змінилася.

Про це Ястремська повідомила в Instagram.

Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США та призначили дату співбесіди.

Дівчина зазначила, що їй допомогла президентка “Міс Україна-Всесвіт” Анна Філімонова, яка особисто звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін. Вже за лічені дні Єлизаветі Ястремській все ж дали візу.

“Хочу повідомити прекрасну новину – мені зателефонували з посольства США та сказали, що мені дають візу! Я неймовірно вдячна за те, що для мене зробили виняток і призначили дату співбесіди. Тепер я точно знаю, що їду на “Міс Всесвіт”, – повідомила дівчина.

Конкурсантка подякувала посольству за сприяння та заявила, що летить у США вже 6 травня. Попереду місяць інтенсивної підготовки.

Конкурс “Міс Всесвіт” відбудеться у Маямі 16 травня.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Liza Yastremskaya (@__lizaelza__)

Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, відмовили в американській візі. Конкурс відбудеться в травні в Маямі (штат Флорида). У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.