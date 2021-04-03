Учасниця «Міс Всесвіт» від України відповіла, чи поїде на конкурс

Про це Ястремська повідомила в Instagram.
Після публічного розголосу ситуації з візою дівчині таки дозволили в’їзд до США та призначили дату співбесіди.
Дівчина зазначила, що їй допомогла президентка “Міс Україна-Всесвіт” Анна Філімонова, яка особисто звернулася до Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін. Вже за лічені дні Єлизаветі Ястремській все ж дали візу.
“Хочу повідомити прекрасну новину – мені зателефонували з посольства США та сказали, що мені дають візу! Я неймовірно вдячна за те, що для мене зробили виняток і призначили дату співбесіди. Тепер я точно знаю, що їду на “Міс Всесвіт”, – повідомила дівчина.
Конкурсантка подякувала посольству за сприяння та заявила, що летить у США вже 6 травня. Попереду місяць інтенсивної підготовки.
Конкурс “Міс Всесвіт” відбудеться у Маямі 16 травня.
Переглянути цей допис в Instagram
Нагадаємо, що Єлизаветі Ястремській, учасниці конкурсу “Міс Всесвіт” від України, відмовили в американській візі. Конкурс відбудеться в травні в Маямі (штат Флорида). У Ястремської в Маямі живе рідна сестра, яка вийшла заміж за американця. Крім цього, візовому офіцерові не сподобалося те, що учасниця незаміжня й у неї немає дітей.
- Раніше переможниця конкурсу краси “Міс Україна-2019” Маргарита Паша опинилася в центрі мовного скандалу. Спочатку вона відмовилася спілкуватися з телеведучою Катериною Осадчою українською мовою для програми “Світське життя”. Паша на своїй сторінці в Instagram написала велике повідомлення з роздумами, а наприкінці зазначила, що хоче викладати свої думки в блозі російською мовою, а кому не подобається – може відписатися. Згодом вона написала ще один пост, але вже українською мовою, в якому заявила, що любить свою країну та її багатонаціональність.