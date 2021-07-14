Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Гоций отримала премію World Influencers and Bloggers Awards у номінації lifestyle.

“Яка ж я щаслива представляти Україну на World Influencers and Bloggers Awards. Номінація lifestyle blogger наша!”, — написала вона.

З червня минулого року модель веде YouTube-канал “Бути Гоций”. Наразі на канал підписані 157 тисяч користувачів, кількість переглядів роликів на каналі майже досягла 8,5 млн. Гоций розповідає про моделінг, своє життя, ділиться порадами тощо.

На церемонію Гоций прийшла в сукні українського бренду FROLOV за 1295 євро. У цьому ж вбранні модель позувала для лукбуку бренду.

Довідка. World Influencers and Bloggers Awards (WIBA) — щорічна церемонія нагородження блогерів. Її було засновано у 2019 році. Перша церемонія нагородження також відбулася в Каннах. Засновницею премії є українська журналістка, телеведуча, продюсерка, володарка титулу “Міс Україна — 2002” Марія-Гражина Чаплін.