Український бренд жіночого одягу Mavka створив капсульну колекцію футболок на підтримку жінок, які страждають від домашнього насильства.

Про це повідомила засновниця бренду Віра Гринишина на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що кожна 4 жінка в Україні зазнає насильства. 600 жінок щорічно помирають від рук насильника. Понад 1,8 мільйона українок є жертвами домашнього насилля.

“Поки завдяки таким фразам “б’є, значить любить“, “милі сваряться – тільки тішаться“, “не виносити сміття з хати“, зручно виправдовувати кривдників і не помічати страждань жертв. А багато хто засуджує і звинувачує, що вона сама вина в тому що її б’ють, ґвалтують, газлайтять. Закликають працювати над стосунками і шукати проблеми в собі… Жодного виправдання для насилля бути неможна“, – йдеться в повідомленні.

Гринишина додала, що на підтримку нашим жінкам, команда Mavka, створила капсульну колекцію футболок, які об’єднають і покажуть позицію жінок.

“Всі ми рівні в правах і можливостях. А проблема гендерної нерівності – це, насамперед, проблема нашого мислення“, – резюмувала вона.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Український бренд одягу 🍀 (@mavka.style) 10 Июн 2020 в 11:55 PDT