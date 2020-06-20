Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

RIFFOSLO є найбільшим жанровим фестивалем у Скандинавії, у програмі якого – найкращі фантастичні, фентезі та хоррор-фільми з усього світу. Він пройде в столиці Норвегії з 27 по 30 серпня.

Зазначається, що це вже дванадцятий міжнародний кінофестиваль, у якому бере участь створений за підтримки Держкіно “Сторонній/Stranger“. До цього стрічка була відібрана до фестивалів у Південній Кореї, США, Японії, Канаді, Індії, Естонії, Колумбії. Фільм отримав 9 нагород, серед яких – відзнаки за найкращий фантастичний фільм, найкращий сценарій, найкращу режисуру, найкращу операторську роботу та ін.

Крім того, завдяки успішним показам у фільму з’явився сейлз-агент – британська компанія “ONE EYED FILMS“, яка займається його дистрибуцією у світі.