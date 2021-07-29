Про це Юрко Юрчишин написав на своїй сторінці в Facebook.

Фотограф робив портрети Славіка, якого він називає “наймоднішим бездомним у світі”, під час випадкових зустрічей з ним у 2011-2013 роках. У 2013 році Славік зник з вулиць Львова — останнє фото із ним було зроблено у лютому.

Понад 100 портретів Славіка, які Юрчишину вдалося зробити за цей час, були зібрані у проєкт, що отримав назву “Мода Славіка” (Slavik’s Fashion). Проєкт має сторінки в Facebook та Instagram із загальною кількістю підписників на рівні 7 тисяч.

Причиною фотографувати Славіка для фотографа став його унікальний стиль.

“Славік мав почуття краси, стилю і моди, його костюми зовсім невипадкові і не дарма він міняв їх кожного дня, ретельно добираючи одяг відповідно до погоди і сезону”, — зазначає Юрчишин.

За словами фотографа, крім вбрання Славік нерідко змінював зачіску, виглядав доглянутим. Про життя чоловіка майже нічого невідомо: він неохоче розповідав про себе і тримав в таємниці навіть те, де зберігає одяг, якого назбирав чимало по смітниках і місцях допомоги безпритульним.

Серія портретів Славіка виставлялася у Львові та за кордоном (Польща, Швеція, Латвія), публікувалася в українських та іноземних виданнях (Feature Shoot, La Repubblica, Telegraph тощо).

Юрчишин каже, що у бренді Vetements знали про Славіка і присвячений йому фотопроєкт. Славіка навіть хотіли запросити на Тиждень моди у 2016 році. У тому році бренд створив колекцію, натхнену вбранням львівського бездомного.

“Коли у бренді одягу Vetements зв’язалися зі мною, щоб привезти Славіка в Париж на показ колекції, яка була ним натхненна, то дуже здивувалися, що це справжній бездомний, а не контрольована мною модель. А продакшн-студія Visionaire із Нью-Йорку хотіла зняти документальний фільм, як Славік їде на тиждень моди в Парижі Paris next у 2016 році — на перший показ чоловічої колекції одягу Vetements”, — розповідає Юрчишин.

Цього разу, переконує фотограф, Vetements знову черпав натхнення з “лукбуку” Славіка, однак не згадували про це, коментуючи свою нову колекцію.

“Як я писав раніше, Slavik’s Fashion надихнув багатьох модельєрів (та не всі у цьому зізнаються). Особливо “надихається” ним бренд Vetements. І якщо першого разу вони принаймні згадали про це в коментарі Vogue Paris, то в новій колекції, яка вийшла під маркою VTMNTS 2022, ні-ні”, — заявив фотограф.

Юрчишин запропонував для порівняння образи з нової колекції Vetements (повний лукбук доступний за посиланням), які, як йому видається, були просто скопійовані з фотографій Славіка.