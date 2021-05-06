Український композитор Тарас Куценко отримав голлівудську премію Blastoff за "Кращу пісню чи музику для ще не завершеного чи допрем'єрного фільму" за сингл BazaArt (All be fine).

Про це сказано на сторінці премії в Facebook.

Сингл входить в авторський альбом композитора Patterns on the Stones (“Узори на каміннях”).

Композицію Куценко записав спільно з музикантами китайського оркестру “Чжанцзяцзе”. Зокрема, там грають українці Костянтин Слободенюк (флейта), Анастасія Дробишевська (скрипка), Ігор Солодовник (альт) та Оксана Толмачова (віолончель).

Вручення нагороди відбудеться 29 травня. Однак, через карантинні обмеження, Куценко не зможе отримати її особисто.

Наразі композитор живе та працює в Китаї.