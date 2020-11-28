Команда міні-серіалу “Хід королеви“, який виходить на стрімінгового сервісі Netflix, пропонувала українському шахісту, чемпіону світу з бліцу та швидких шахів Василю Іванчуку зіграти одну з ключових ролей в шоу.

Про це він сказав в інтерв’ю “Радіо Свобода“.

За словами Іванчука, його розглядали на роль російського гросмейстера Василя Боргова, який у заключному епізоді серіалу зустрічається з головною героїнею – Елізабет Хармон. Проте, попри інтерес з боку шахіста, роль йому так і не дісталась.

“Мені написали на мейл, що от є така пропозиція – зіграти роль Боргова. З’ясував, що компанія солідна, що дійсно готується такий фільм. Тоді написав – що ви конкретно пропонуєте? Я повинен знати більш-менш обсяг роботи. Пройшов, можливо, тиждень між тим як я отримав лист і відповів на нього. І вони відповіли – перепрошуємо, ми вже знайшли іншого актора на цю роль“, – розповів шахіст.