Про це повідомив OTOY на своїй сторінці в Instagram.

“Якщо вже взявся за справу – робити так, аби ціль досягалась”, – написав репер.

Apple Music Up Next – програма, що входить до Apple Music.

Щомісяця редакційна група Apple Music обирає артиста для просування, щоб підвищити глобальну обізнаність про нього та розширити аудиторія виконавці. Тим самим, пропонуючи слухачам ексклюзивний контент.

10 листопада до програми долучився й український репер OTOY – на Apple Music Up Next.

“Для мене це новий, гучний етап розвитку моєї творчості/Слідкуйте, бо на вас чекає велика кількість смачного, ексклюзивного контенту”, – зазначив OTOY.

OTOY, справжнє ім’я В’ячеслав Дрофа – український хіп-хоп виконавець. Він родом зі Львова, але зараз мешкає у Києві. Його дебютний мініальбом CVIT вийшов у грудні 2020 року. У своїх пісня він міксує англійську з українською і не боїться говорити про політику.

В етері для медіа “Свідомі” він сказав, що в Україні артисти “часто є поза політикою, але той хто перебуває в публічному просторі має вплив не може залишатись осторонь”. Крім цього OTOY вважає, що колаборації з тими, “хто бажає Україні смерті є неприйнятною”.

“Співпраця з росіянами, які мають адекватні погляди та розуміють ситуацію, може відбутись. Проте зараз це не моя історія”, – наголосив він.

Крім Apple Music треки виконавця можна послухати на Spotify, Deezer, YouTube Music.