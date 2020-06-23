Про це повідомляє видання Variety.

Вранці в понеділок, 22 червня, в Нью-Йорку на 81-му році життя помер відомий режисер Джоел Шумахер. За інформацією видання, останніми роками Шумахер боровся з онкологічним захворюванням.

Шумахер був художником за освітою. Він пробував будувати кар’єру в індустрії моди, проте зрозумівши, що це не те, до чого лежить душа, перебрався з рідного Нью-Йорка в Лос-Анджелес.

Там Шумахер, працюючи художником по костюмах, розвивав свої навики режисера та сценариста. Уже в 1981 році він представив свій дебютний фільм “Неймовірно всохла жінка” з Лілі Томлін в головній ролі.

У 1990-х, коли Тім Бертон вийшов з Warner Bros., Шумахеру передали в управління франшизу “Бетмен”. Ним були створені фільми “Бетмен назавжди” (з Велом Кілмером, Томмі Лі Джонсом, Джимом Керрі та Ніколь Кідман) і “Бетмен і Робін” (з Джорджем Клуні та Арнольдом Шварценеггером). Ці фільми зібрали в прокаті сотні мільйонів доларів і принесли популярність їх творцеві.

Як режисер та сценарист Шумахер працював на більш ніж трьома десятками проєктів. Серед останніх його робіт— два епізоди популярного серіалу “Картковий будинок”.

Шумахер був відкритим геєм і, за його словами, навмисно відображав цей факт у багатьох своїх фільмах.

Також режисер був відомий тим, що допомагав будувати кар’єру молодим акторам. З його допомогою по кар’єрних сходах просунулися такі зірки, як Колін Фаррелл, Кіфер Сазерленд та Метью Мак-Конегі.