У віці 83 померла американська актриса, номінантка на премію "Оскар" Ширлі Найт.

Інформацію про це підтвердила в Facebook старша дочка акторки Кейтлін Хопкінс.

“Дорога мамо, рано вранці 22 квітня ти пішла з життя, і твоя мила душа покинула нас задля кращого місця”, — написала вона.

Dear Mom,Early this morning April 22nd you passed away, and your sweet soul left us for a better place. I was at your… Gepostet von Kaitlin Hopkins am Mittwoch, 22. April 2020

За свою 60-річну кар’єру акторка знялася в декількох десятках кінострічок. Серед них — фільми та серіали “Бранці Посейдона”,”Якби ці стіни могли говорити”, “Краще не буває”, “Вона написала вбивство”.

Вона двічі ставала номінанткой на премію “Оскар”. Була лауреаткою премій “Еммі”, “Тонни” та “Золотий глобус”.

Популярність акторці принесла робота у відомому серіалі 2000-х “Відчайдушні домогосподарки”, де вона виконала роль Філліс, матері чоловіка головної героїні — Брі Ван де Камп.

Дочка Ширлі Найт повідомила, що родина акторки створила на її честь благодійний фонд, який буде надавати допомогу молодим артистам.

“В її честь ми створили Меморіальний фонд Ширлі Найт. Це пожертвування вшанує спадщину моєї мами, надавши молодим художникам можливість вчитися та здійснювати свої мрії. Спочивай з миром, Ширлі”, — написала вона.