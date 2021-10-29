Про це повідомила Венді Повік на своїй сторінці в Instargam.

Жінка грала в заміському клубі з полем для гольфу Arundel Hills Country Club, неподалік міста Голд-Кост.

Гравчиня саме хотіла відбити м’яч ключкою, але помітила більше десятка кенгуру, що бігли прямо до неї.

На відео можна побачити, як тварини стрибають в її сторону і якийсь час дивиться на Венді.

Повік не розуміла, що відбувається і жартувала, що тварини виріши подивитись як вона грає.

“Ніколи раніше такого не бачила”, — сказала Повік.

Зрештою кенгуру відскочили, а жінка змогла завершити свій раунд.

В інтерв’ю австралійському телебаченню 7news Венді Повік також зазначила, що зазвичай кенгуру тримаються з боків і дивляться, як ти граєш, але цей було дуже незвичайне явище.

“Абсолютне золото і тільки в Австралії”, – написала вона.