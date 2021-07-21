В артпросторі торгового центру K11 Art Mall в Гонконзі з'явився перший музей мемів. Його створили за участі популярного розважального сайту 9GAG.

Про це повідомляється на сайті локації.

“Цього літа революційна колаборація K11 Art Mall x 9GAG привносить в реальний світ найвірусніше з Інтернету: ми зібрали меми прямо з вашої стрічки для першого у світі “з онлайну в офлайн” досвіду з мемами”, — йдеться в анонсі.

Під час безкоштовної виставки, яка буде доступною до 5 вересня, відвідувачі зможуть не тільки подивитися на відомі меми, а й зробити тимчасове татуювання з улюбленими з них.

Також підготовлено декілька інтерактивних майданчиків з елементами доповненої реальності.

У фотобудці можна зробити власні фото в форматі популярних зображень з мережі.

Також представлені різні сувеніри, натхнені мемами.