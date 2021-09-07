Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

На сайті доступний унікальний тизер з кадрами та анонсом наступного сиквелу.

Інтерактивний сайт WhatIsTheMatrix.com присвячений лише новій, четвертій, картині, The Matrix Resurrections. Він запрацював у вівторок, 7 вересня.

Спершу слід  обрати червону чи синю пігулку. Від цього залежить, яка сторінка буде наступною. Червона – пігулка, яка звільнила Нео (Кіану Рівз), а синя – спосіб утримати його в альтернативній реальності. Від того, якого кольору пігулку буде обрано та в який час доби – залежатиме відеотизер, який побачить глядач.

На одному з тизерів Нео чує голос: “Це момент для вас, аби побачити, що реально. Прямо зараз ви в це вірите… але це може не відповідати дійсності. Можливо, це перший день вашого життя, за яке треба боротися”.

На сайті існує понад 180 тисяч відеоваріацій. В кожній є якісь кадри з нового фільму та репліки героїв.

Деталі сюжету фільму поки залишаються невідомими.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Фото: WARNER BROS.

Відомо, що у стрічці знімаються Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт, а також кілька нових акторів, серед яких Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гаррі, Ях’я Абдул-Матін II, Джонатан Гроф, Крістіна Річчі та Джессіка Генвік.

Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня в кінотеатрах та на каналі HBO Max.

  • 25 серпня студія Warner Bros. провела презентацію четвертої частини “Матриці” з Кіану Рівзом й розкрила кілька деталей майбутньої прем’єри.