Творці четвертого фільму "Матриця" зробили інтерактивний сайт, на якому глядачі зможуть поринути за лаштунки картини та обрати червону чи синю пігулку.

Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.

На сайті доступний унікальний тизер з кадрами та анонсом наступного сиквелу.

Інтерактивний сайт WhatIsTheMatrix.com присвячений лише новій, четвертій, картині, The Matrix Resurrections. Він запрацював у вівторок, 7 вересня.

Спершу слід обрати червону чи синю пігулку. Від цього залежить, яка сторінка буде наступною. Червона – пігулка, яка звільнила Нео (Кіану Рівз), а синя – спосіб утримати його в альтернативній реальності. Від того, якого кольору пігулку буде обрано та в який час доби – залежатиме відеотизер, який побачить глядач.

На одному з тизерів Нео чує голос: “Це момент для вас, аби побачити, що реально. Прямо зараз ви в це вірите… але це може не відповідати дійсності. Можливо, це перший день вашого життя, за яке треба боротися”.

На сайті існує понад 180 тисяч відеоваріацій. В кожній є якісь кадри з нового фільму та репліки героїв.

Деталі сюжету фільму поки залишаються невідомими.

Відомо, що у стрічці знімаються Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт, а також кілька нових акторів, серед яких Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гаррі, Ях’я Абдул-Матін II, Джонатан Гроф, Крістіна Річчі та Джессіка Генвік.

Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня в кінотеатрах та на каналі HBO Max.