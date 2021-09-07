Про це повідомляє видання Entertainment Weekly.
На сайті доступний унікальний тизер з кадрами та анонсом наступного сиквелу.
Інтерактивний сайт WhatIsTheMatrix.com присвячений лише новій, четвертій, картині, The Matrix Resurrections. Він запрацював у вівторок, 7 вересня.
Спершу слід обрати червону чи синю пігулку. Від цього залежить, яка сторінка буде наступною. Червона – пігулка, яка звільнила Нео (Кіану Рівз), а синя – спосіб утримати його в альтернативній реальності. Від того, якого кольору пігулку буде обрано та в який час доби – залежатиме відеотизер, який побачить глядач.
На одному з тизерів Нео чує голос: “Це момент для вас, аби побачити, що реально. Прямо зараз ви в це вірите… але це може не відповідати дійсності. Можливо, це перший день вашого життя, за яке треба боротися”.
На сайті існує понад 180 тисяч відеоваріацій. В кожній є якісь кадри з нового фільму та репліки героїв.
Деталі сюжету фільму поки залишаються невідомими.
Відомо, що у стрічці знімаються Кіану Рівз, Керрі-Енн Мосс та Джада Пінкетт Сміт, а також кілька нових акторів, серед яких Пріянка Чопра, Ніл Патрік Гаррі, Ях’я Абдул-Матін II, Джонатан Гроф, Крістіна Річчі та Джессіка Генвік.
Прем’єра фільму відбудеться 22 грудня в кінотеатрах та на каналі HBO Max.
- 25 серпня студія Warner Bros. провела презентацію четвертої частини “Матриці” з Кіану Рівзом й розкрила кілька деталей майбутньої прем’єри.