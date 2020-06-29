Студія Disney зніме новий фільм у всесвіті "Піратів Карибського моря". У центрі оповідання будуть жіночі персонажі, головну роль виконає акторка Марго Роббі.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

Студія Disney зніме новий фільм у всесвіті “Піратів Карибського моря”. У центрі оповідання нового фільму будуть жіночі персонажі. На головну роль запрошено акторку Марго Роббі, яка відома за роллю Харлі Квін у фільмі “Загін самогубців”.

Над створення проєкту працюють сценарист Тед Елліот, який також працював над створенням оригінальних фільмів, і Крейг Мейзін, автор серіалу “Чорнобиль”.

Деталі сюжету наразі не повідомляються, проте відомо, що центрального персонажа франшизи — капітана Джека Горобця, роль якого традиційно виконував Джонні Депп, в ньому не буде.

Продюсером проєкту виступить Джеррі Брукхаймер, який брав участь у створенні всіх фільмів франшизи.

Нагадаємо, серія пригодницьких фільмів про піратів “Пірати Карибського моря” включає 5 кінострічок. Перший фільм (“Прокляття Чорної перлини”) вийшов в 2003 році, останній (“Мерці не розповідають казки”) — в 2017 році. Вони принесли творцям понад $ 4,5 мільярда. Фільми були зняті після відкриття атракціонів в Діснейлендах за підтримки кінокомпанії Walt Disney Pictures.