Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.
Студія Disney зніме новий фільм у всесвіті “Піратів Карибського моря”. У центрі оповідання нового фільму будуть жіночі персонажі. На головну роль запрошено акторку Марго Роббі, яка відома за роллю Харлі Квін у фільмі “Загін самогубців”.
Над створення проєкту працюють сценарист Тед Елліот, який також працював над створенням оригінальних фільмів, і Крейг Мейзін, автор серіалу “Чорнобиль”.
Деталі сюжету наразі не повідомляються, проте відомо, що центрального персонажа франшизи — капітана Джека Горобця, роль якого традиційно виконував Джонні Депп, в ньому не буде.
Продюсером проєкту виступить Джеррі Брукхаймер, який брав участь у створенні всіх фільмів франшизи.
Нагадаємо, серія пригодницьких фільмів про піратів “Пірати Карибського моря” включає 5 кінострічок. Перший фільм (“Прокляття Чорної перлини”) вийшов в 2003 році, останній (“Мерці не розповідають казки”) — в 2017 році. Вони принесли творцям понад $ 4,5 мільярда. Фільми були зняті після відкриття атракціонів в Діснейлендах за підтримки кінокомпанії Walt Disney Pictures.
- Нагадаємо, про те, що творці “Піратів Карибського моря” хочуть відмовитися від актора Джонні Деппа і його персонажа капітана Джека Горобця в продовженні кінофраншизи, стало відомо в 2017 році.
- Перед цим, в травні 2016 року, дружина Джонні Деппа акторка Ембер Херд звернулася до суду, заявивши, що чоловік неодноразово бив її. У жовтні 2018 року Джонні Депп вперше прокоментував розлучення з Ембер Херд і спростував заяви колишньої дружини про те, що бив її.
- У 2019 Джонні Депп подав до суду на свою колишню дружину акторку Ембер Херд, звинувативши її в наклепі. Він намагається відсудити у акторки 50 млн доларів. Актор в суді наполягав, що коли Херд публічно висунула проти нього звинувачення в насильстві, вони вивели його з душевної рівноваги, до того ж це коштувало йому ролі в черговій частині “Піратів Карибського моря”.
- У лютому 2020 року Джонні Депп надав до суду докази того, що він сам був жертвою побоїв з боку своєї дружини Ембер Херд.