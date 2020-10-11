У штаті Оклахома трьом колишнім співробітникам в'язниці пред'явили кримінальне обвинувачення після того, як вони змушували в'язнів слухати дитячу пісеньку про акул Baby Shark. Цю пісню люблять діти, але ненавидять дорослі.

Про це пише видання The New York Times.

Так, Крістіан Майлз і Грегорі Батлер, колишні співробітники в’язниці округу Оклахома, а також їхній колишній керівник, 50-річний Крістофер Хендершотт, у листопаді і грудні 2019 року, щонайменше п’ять разів приводили засуджених до кімнати для побачень з адвокатами, приковували їх кайданками до стіни і змушували протягом двох годин стояти і слухати дитячу пісеньку.

Девід Пратер, окружний прокурор округу Оклахома, сказав, що всі троє діяли “жорстоко і не по-людськи”, піддаючи в’язнів таким тортурам.

Повідомляється, що одного ув’язненого наглядачі затягли до кімнати о 3 годині ночі, іншого – о 2 годині ночі.

Двоє наглядачів зізналися, що використовували пісню в якості покарання, так як звичні дисциплінарні заходи на ув’язнених не діяли. З початком внутрішнього розслідування обидва пішли у відставку. А їхній начальник вийшов на пенсію.