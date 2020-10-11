Про це пише видання The New York Times.
Так, Крістіан Майлз і Грегорі Батлер, колишні співробітники в’язниці округу Оклахома, а також їхній колишній керівник, 50-річний Крістофер Хендершотт, у листопаді і грудні 2019 року, щонайменше п’ять разів приводили засуджених до кімнати для побачень з адвокатами, приковували їх кайданками до стіни і змушували протягом двох годин стояти і слухати дитячу пісеньку.
Девід Пратер, окружний прокурор округу Оклахома, сказав, що всі троє діяли “жорстоко і не по-людськи”, піддаючи в’язнів таким тортурам.
Повідомляється, що одного ув’язненого наглядачі затягли до кімнати о 3 годині ночі, іншого – о 2 годині ночі.
Двоє наглядачів зізналися, що використовували пісню в якості покарання, так як звичні дисциплінарні заходи на ув’язнених не діяли. З початком внутрішнього розслідування обидва пішли у відставку. А їхній начальник вийшов на пенсію.
- Раніше повідомлялося, що у штаті Каліфорнія (США) в’язнів трансгендерів будуть розміщувати у чоловічих або жіночих тюрмах, у залежності від їхньої гендерної ідентичності.