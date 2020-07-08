Ролик опублікували на YouTube-каналі NASA.
У рамках місії на Марс скерують марсохід Perseverance.
У трейлері агентство показало свої досягнення в освоєнні планети.
Ролик озвучила акторка Октавія Спенсер, яка зіграла співробітника NASA в серіалі “Приховані фігури”.
Варто зазначити, що агентство вже не раз переносило дату запуску марсохода; поки старт планується наприкінці липня.
Якщо запуск відкладуть знову, NASA доведеться переносити місію на 2022 рік через положення Землі щодо Марса.
- Раніше агентство оприлюднило таймлапс-відео, що показує “життя” Сонця протягом останніх 10 років.