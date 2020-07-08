Національне управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA) показало трейлер місії з вивчення Марса.

Ролик опублікували на YouTube-каналі NASA.

У рамках місії на Марс скерують марсохід Perseverance.

У трейлері агентство показало свої досягнення в освоєнні планети.

Ролик озвучила акторка Октавія Спенсер, яка зіграла співробітника NASA в серіалі “Приховані фігури”.

Варто зазначити, що агентство вже не раз переносило дату запуску марсохода; поки старт планується наприкінці липня.

Якщо запуск відкладуть знову, NASA доведеться переносити місію на 2022 рік через положення Землі щодо Марса.