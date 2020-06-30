Американський стартап Eau de Space зібрав понад 40 тисяч доларів на виробництво парфуму, який пахне космосом.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

У червні на платформі Кickstarter був запущений збір коштів для створення парфуму, який пахне космосом. Продукт отримав назву Eau de Space.

Спершу метою команди Eau de Space було зібрати 1969 доларів — сума, необхідна, щоб почати виробництва. Наразі зібрано понад 48 тисяч доларів.

За словами Метта Річмонда, менеджера з продукції Eau de Space, аромат був розроблений Стівом Пірсом — хіміком та засновником компанії Omega Ingredients, яка займається виробництвом натуральних ароматизаторів, за запитом Національного управління з аеронавтики та дослідженню космічного простору (NASA). Управління уклало з Пірсом контракт в 2008 році та планувало використовувати отриманий аромат для тренування астронавтів, щоб запах космосу був для них звичним. Розробки зайняли у фахівця 4 роки.

Річмонд описав цей запах як “суміш пороху, обсмаженого стейку, малини та рому”. Придбати парфум можна за ціною в 30 доларів. Доставка продукції почнеться в жовтні.

Як зазначено на Кickstarter, основною метою компанії Eau de Space є підвищення інтересу до STEM-навчання. Цей такий підхід до освітнього процесу, коли основою набуття знань є проста та доступна візуалізація наукових явищ. Тому Eau de Space має намір за кожну придбану пляшку парфуму жертвувати ще одну освітнім установам.