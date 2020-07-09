Про це повідомляє пресслужба компанії.

Під час дзвінка екран буде розділений на дві частини, так користувач побачить співрозмовника і те, як він виглядає на чужому екрані.

Для того, щоб зробити дзвінок, потрібно обов’язкова згода обох сторін на відеочат.

Tinder також представив умови, за якими користувачі можуть спілкуватися по відеозв’язку. У додатку заборонений показ наготи і сексуального контенту, розпалювання ненависті і згадка незаконних дій. Записуватися дзвінки не будуть.

Можливість доступна в 13 країнах, включаючи США, Австралію, Іспанію, Італію і Францію. України в цьому списку немає.

Коли з’явиться ця можливість в інших країнах, не повідомляється. У компанії відзначили, що тестовий режим потрібен для того, щоб оцінити технічну частину роботи Face to Face, а також рівень навантаження на сервери.